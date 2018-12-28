Пятница, 28 Декабрь, 04:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,88
€ 78,39
262014
Обь
38см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Парламент Алтайского краяБольшая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Новости

Правительство сообщило о готовности к индексации пенсий с 1 января

, ИА "Амител"
Средства на индексацию в бюджете предусмотрены

Фото: vvvpress.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минфина Антон Силуанов, министр труда Максим Топилин и лидер ПФР Антон Дроздов на совещании доложили главе правительства Дмитрию Медведеву о готовности к индексации пенсий с 1 января следующего года. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы готовы к тому, чтобы осуществить индексацию с 1 января 2019 года. Вся подготовительная работа завершена", — заявила Голикова на совещании у премьер-министра.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также заявил, что средства на индексацию в бюджете предусмотрены. Он уточнил, что средства, нужные для пенсионных реформ, принятые в этом году, и на финансовое обеспечение индексации "предусмотрены в полном объеме в федеральном бюджете как на следующий год, так и на предстоящую трехлетку".

Голикова отметила, что лишь в 2019 году на данные цели дополнительно направят 341 миллиард рублей.

Топилин добавил, что были приняты нужные законодательные изменения, все документы по реализации законов уже подготовлены.

Глава ПФР заявил, что фонд обеспечен нужными средствами, уточнив, что работа по регионам "идет штатно".

Медведев, в свою очередь, призвал не забывать о том, что главная цель пенсионной реформы — улучшение жизни пенсионеров и повышение его уровня.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
03:08
Неизвестные атаковали церковь в Вене 0
02:12
Правительство сообщило о готовности к индексации пенсий с 1 января 0
01:11
Автохам не выпустил на выезд машину скорой в Москве 0
00:09
Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами 0
23:53
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в базу данных сайта "Миротворец" 0
23:39
Скончался "российский голос Сталлоне и Гибсона, актер Дмитрий Матвеев 0
23:22
ФСИН пообещала заключенным на Новый год овощную икру и добрые фильмы 0
22:58
Forbes составил список самых переоцененных актеров года 0
22:41
МВД предлагает сделать бессрочный вид на жительство для иностранцев 0
22:22
Путин встретился с мальчиком, мечтавшим пожать ему руку 0
21:56
Гиперзвуковой блок "Авангард" развил скорость в 27 махов на испытаниях 1
21:39
Пропавшие при разделе имущества Петросяна и Степаненко картины нашлись 0
21:21
Под Петербургом маршрутка столкнулась с поездом 0
20:57
Центробанк аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров 1
20:35
Канал "Пятница" прокомментировал сообщения о закрытии шоу "Орел и Решка" 0
20:21
Россиянин напал с ножом на бывшего депутата Госдумы в Таиланде 0
19:54
Жена Башарова опровергла сообщения о ее избиении супругом 0
19:32
Неизвестный обстрелял двоих мужчин после корпоратива в Казани 0
19:08
Коротко о главном: дно холода, старый мост и алтайский гуманизм
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 декабря
18:53
Минстрой прогнозирует рост тарифов на тепло и воду 3
18:32
СМИ: актер Марат Башаров вновь избил супругу 5
18:12
Виктор Томенко посетил кремлевскую "Елку желаний" 4
17:49
Мария Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере 3
17:31
Алтайский гуманизм: Снесарь о возвращении скандальных министров к власти 3
17:23
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ингредиенты для "оливье" 0
17:15
Золотодобывающая компания на Алтае накопила миллионные долги по зарплате 2
17:05
В сети алкомаркетов "Красное & Белое" завершились обыски 0
16:50
Более 50 алтайских туристов не смогли вовремя вылететь с Хайнаня 1
16:32
Лолита заявила, что Крым для нее останется украинским 16
16:21
Автобус и трактор столкнулись рядом с кладбищем в Барнауле 0
16:11
Около 3 млн россиян оказались невыездными перед Новым годом 0
16:02
Алтайская "Единая Россия" научит своих депутатов составлять декларации 5
15:51
Жительница Барнаула отсудила 150 тысяч рублей за падение на пороге ломбарда 0
15:34
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусах Саяногорска 7
15:22
В сеть слили видео с корпоратива ведущего Первого канала Артема Шейнина 30
15:11
Бандиты под видом коллекторов засунули жителя Алтая в сумку и выкрали его 1
15:03
Прокуратура потребовала не затягивать с ремонтом старого моста 0
14:49
Где барнаульцы могут покататься на сноуборде и горных лыжах 2
14:33
Глава Алтая похвастался, как местные артисты перепели иностранный хит 2
14:22
Золотов рассказал о внуке, учащемся в Англии 24
14:12
Автомобиль Toyota Corolla насмерть сбил пешехода в Белокурихе 3
14:06
Замерзающих на трассе граждан Монголии спасли в Рубцовске 0
13:50
Школьника на Алтае судят за вымогательство денег у младших учеников 9
13:41
В режиме онлайн: ваш груз теперь будет находиться под неусыпным контролем 1
13:36
Их рукам подвластна сталь: на "Алтайвагоне" награждены лучшие из лучших 0
13:34
Алтайский госуниверситет получит нового ректора к июню 2019 года 2
13:24
Пенсионер из Франции начал путешествие через Атлантику в бочке 5
13:12
Дно холода пройдено: стало известно, когда потеплеет в Алтайском крае 0
13:04
В Рубцовске сгорела машина такси 0
13:00
Новогодний подарок для себя любимой: интервью о самом важном для женщин 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.