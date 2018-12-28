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Неизвестные напали на церковь в Вене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Kronen Zeitung.
В нападении на католическую церковь участвовали двое. Очевидцы отметили, что были слышны выстрелы. По предварительным данным, речь идет об ограблении, версия о теракте исключена. Тяжелые ранения получили от восьми до 15 человек. Предположительно, были слышны выстрелы.
Полиция Вены не исключила, что преступники могут находиться в церкви.
По данным российского посольства, пострадавшие служат в приходе. Дипведомство отметило, что среди них нет граждан РФ.
На место ЧП прибыли антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA. В небе замечен вертолет подразделения EKO Cobra.
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