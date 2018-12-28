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Следователи возбудили дело после взрыва гранаты в Хабаровске

, ИА "Амител"
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Фото: region.center

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" после взрыва гранаты в Хабаровске. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение СУ СКР по Хабаровскому краю.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное общеопасным способом"), — уточняет Следственный комитет.

Сейчас на месте происшествия, работают следователи. В расследовании также участвуют сотрудники УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Согласно предварительной информации, вечером в четверг, 27 декабря, в магазин стройматериалов в Железнодорожном районе Хабаровска пришел мужчина с целью совершения разбоя. Женщина-продавец оказала сопротивление и злоумышленник применил в ее отношении физическую силу. На шум прибежали двое работников магазина и пытались заступиться за коллегу.

"Посетитель достал предмет, похожий на гранату, и взорвал его", — сказано в сообщении. В итоге нападавший погиб, продавец и двое работников магазина попали в больницу, им оказали медпомощь.

Одного из пострадавших доставили в краевую клиническую больницу №1, его готовят к операции, состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще два человека — женщина и мужчина — доставлены в краевую клиническую больницу №2. Агентство отмечает, что мужчину уже отпустили на амбулаторное лечение, женщина в состоянии средней степени тяжести доставлено в нейрохирургическое отделение.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2018 05:34
- гость -

И где здесь убийство? Если нападавший погиб?

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