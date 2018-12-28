Пятница, 28 Декабрь, 09:20

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,88
€ 78,39
264534
Обь
34см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Парламент Алтайского краяБольшая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Новости

Песков пошутил о "побеге" с президентского приема ради шоу Навки

, ИА "Амител"
В Москве прошел премьерный показ мюзикла, где главную роль исполняет супруга пресс-секретаря президента

Фото: rbth.com

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков покинул президентский прием в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу Татьяну Навку на премьере нового мюзикла "Аленький цветочек", где она исполняет главную роль. Об этом представитель Кремля сам признался журналистам в четверг, 27 декабря, пишет ТАСС.

"Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть [рабочего графика президента] завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать "Щелкунчика", но, естественно, я в этот день не мог быть на "Щелкунчике", надо было быть здесь", — приводит агентство его слова.

Песков отметил, что ждет незабываемое шоу, поскольку он много не видел супругу из-за репетиций. "Судя по тому, сколько я не видел свою жену (из-за репетиций при подготовке шоу), это должно быть что-то фееричное", — пошутил он.

Премьера мюзикла на льду "Аленький цветочек" по одноименной сказке Сергея Аксакова, продюсером которого выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, прошла вечером в четверг, 27 декабря, в московском дворце спорта "Мегаспорт".

Роль младшей дочки купца Настеньки исполняет сама Навка, в образе Чудовища предстал пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. Роль купца исполнил двукратный призер зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы Виктор Петренко. Кроме этого, в постановке участвовали призеры чемпионатов мира в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов, призер чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский и иные фигуристы.

В ходе шоу применялись разные технологии: артисты выступали на подвешенной платформе, поднимались в воздух, выходили на лед с огнем. Режиссером-постановщиком проекта выступил Алексей Сеченов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:17
Молодой мужчина на Алтае идет под суд за смертельное избиение своего брата 0
09:03
КамАЗ протаранил автобус на трассе в Алтайском крае 0
08:57
Песков пошутил о "побеге" с президентского приема ради шоу Навки 0
08:41
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной 0
08:21
Путин подписал закон об отмене национального роуминга 0
08:17
Милашки с пузырями: великолепное сочетание девушек с жвачками 15
08:06
Новое правительство Алтайского края в инфографике Amic.ru с обновлением 18
07:50
Алтайский министр спорта объяснил, почему он завел Instagram 0
07:34
Предновогодняя распродажа в Charity Market: качество может быть недорогим 0
07:22
Что изменится в жизни россиян с 2019 года 2
07:19
Не руби сплеча: мнения по ужесточению работы в ленточных борах Алтая 5
07:03
Коттедж с бассейном, сауной и камином продают в Барнауле за 18 млн рублей 0
06:48
Пенсионная реформа, повышение НДС и экстремисты: обсуждаемые темы 2018 года 0
06:32
Дикие и смешные фотографии с новогодних корпоративов 1
06:17
Уже не -30: долгожданное потепление началось в Алтайском крае 0
06:01
Барнаул-2018: главные фотографии года от Amic.ru 2
05:12
Следователи возбудили дело после взрыва гранаты в Хабаровске 2
04:12
Турция введет налог на безопасность для туристов с 1 января 2019 года 0
03:08
Неизвестные атаковали церковь в Вене 1
02:12
Правительство сообщило о готовности к индексации пенсий с 1 января 0
01:11
Автохам не выпустил на выезд машину скорой в Москве 1
00:09
Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами 0
23:53
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в базу данных сайта "Миротворец" 1
23:39
Скончался "российский голос Сталлоне и Гибсона, актер Дмитрий Матвеев 2
23:22
ФСИН пообещала заключенным на Новый год овощную икру и добрые фильмы 0
22:58
Forbes составил список самых переоцененных актеров года 0
22:41
МВД предлагает сделать бессрочный вид на жительство для иностранцев 1
22:22
Путин встретился с мальчиком, мечтавшим пожать ему руку 1
21:56
Гиперзвуковой блок "Авангард" развил скорость в 27 махов на испытаниях 8
21:39
Пропавшие при разделе имущества Петросяна и Степаненко картины нашлись 0
21:21
Под Петербургом маршрутка столкнулась с поездом 0
20:57
Центробанк аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров 1
20:35
Канал "Пятница" прокомментировал сообщения о закрытии шоу "Орел и Решка" 0
20:21
Россиянин напал с ножом на бывшего депутата Госдумы в Таиланде 0
19:54
Жена Башарова опровергла сообщения о ее избиении супругом 0
19:32
Неизвестный обстрелял двоих мужчин после корпоратива в Казани 2
19:08
Коротко о главном: дно холода, старый мост и алтайский гуманизм
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 декабря
18:53
Минстрой прогнозирует рост тарифов на тепло и воду 3
18:32
СМИ: актер Марат Башаров вновь избил супругу 8
18:12
Виктор Томенко посетил кремлевскую "Елку желаний" 4
17:49
Мария Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере 4
17:31
Алтайский гуманизм: Снесарь о возвращении скандальных министров к власти 5
17:23
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ингредиенты для "оливье" 0
17:15
Золотодобывающая компания на Алтае накопила миллионные долги по зарплате 2
17:05
В сети алкомаркетов "Красное & Белое" завершились обыски 0
16:50
Более 50 алтайских туристов не смогли вовремя вылететь с Хайнаня 1
16:32
Лолита заявила, что Крым для нее останется украинским 16
16:21
Автобус и трактор столкнулись рядом с кладбищем в Барнауле 0
16:11
Около 3 млн россиян оказались невыездными перед Новым годом 0
16:02
Алтайская "Единая Россия" научит своих депутатов составлять декларации 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.