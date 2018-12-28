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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков покинул президентский прием в Большом театре, чтобы поддержать свою супругу Татьяну Навку на премьере нового мюзикла "Аленький цветочек", где она исполняет главную роль. Об этом представитель Кремля сам признался журналистам в четверг, 27 декабря, пишет ТАСС.
"Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть [рабочего графика президента] завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать "Щелкунчика", но, естественно, я в этот день не мог быть на "Щелкунчике", надо было быть здесь", — приводит агентство его слова.
Песков отметил, что ждет незабываемое шоу, поскольку он много не видел супругу из-за репетиций. "Судя по тому, сколько я не видел свою жену (из-за репетиций при подготовке шоу), это должно быть что-то фееричное", — пошутил он.
Премьера мюзикла на льду "Аленький цветочек" по одноименной сказке Сергея Аксакова, продюсером которого выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, прошла вечером в четверг, 27 декабря, в московском дворце спорта "Мегаспорт".
Роль младшей дочки купца Настеньки исполняет сама Навка, в образе Чудовища предстал пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. Роль купца исполнил двукратный призер зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы Виктор Петренко. Кроме этого, в постановке участвовали призеры чемпионатов мира в парном катании Юко Кавагути и Александр Смирнов, призер чемпионатов мира и Европы Артур Гачинский и иные фигуристы.
В ходе шоу применялись разные технологии: артисты выступали на подвешенной платформе, поднимались в воздух, выходили на лед с огнем. Режиссером-постановщиком проекта выступил Алексей Сеченов.
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