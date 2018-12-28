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Житель Кулундинского района ответит в суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью старшему брату, в результате чего потерпевший скончался.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых окажется 27-летний житель села Мышкино.
Согласно версии следствия, 1 октября этого года обвиняемый, находясь у себя дома, распивал спиртное в компании родственников и знакомых. Во время застолья между ним и братом возникла ссора на бытовой почве.
"В результате мужчина со значительной силой нанес старшему брату руками и ногами многочисленные удары в область грудной клетки и головы. Через несколько часов от полученных телесных повреждений 31-летний потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы", — добавляют в СКР.
Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.
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