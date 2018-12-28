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Врио ректора АлтГУ рассказал, как вуз прожил первый год в качестве опорного

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В 2019 году вузу предстоит пройти аккредитацию и выбрать нового ректора

Фото: АГУ

Врио ректора Алтайского государственного университета Сергей Бочаров впервые после своего назначения в сентябре встретился с журналистами, чтобы рассказать, как университет провел первый год в статусе опорного, а также раскрыл планы на следующий календарный год.

Как отметил Сергей Бочаров, в 2018 году вуз, который в мае отметил свое 45-летие, рассчитывал получить 100 миллионов рублей субсидий от федерального министерства в рамках реализации программы развития опорных университетов. Однако по результатам конкурса Министерства науки и высшего образования РФ АлтГУ было предоставлено только 32 миллиона рублей. При этом даже самые ведущие опорные вузы страны получили не более 65 миллионов рублей. В 2019 году алтайский госуниверситет рассчитывает на предоставление субсидий в размере 150 миллионов рублей.

Сергей Бочаров сообщил, что он предпримет все усилия, чтобы получить максимальное количество средств. По его словам, общий объем средств, которые в 2018 году вуз привлек на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, составил 196 миллионов рублей. Причем 88 миллионов из этих средства относятся к внебюджетным источникам. Благодаря заказам от реального сектора экономики общий объем привлечения внебюджетных средств в 2018 году увеличился сразу на 30% и достиг 63 миллионов рублей. В частности, АлтГУ получил госзадание на выполнение научно-исследовательских работ на 28 миллионов рублей. Прежде всего на проекты в области биомедицины, изучения исторического наследия и сохранения биоразнообразия.

Сергей Бочаров рассказал, что с получением АлтГУ статуса опорного вуза в 2018 году появились дополнительные обязательства, которые необходимо было выполнять.

"Если мы отказываемся от участия в таких программах — фактически отказываемся от своего развития. Оно связано с тем, что мы стараемся повышать свой статус. Мы вошли в перечень тех университетов, которые считаются ведущими для нашей страны. Это позволило нам привлечь дополнительные субсидии. Также улучшилась и узнаваемость университета и, как следствие, — повышение числа и качества абитуриентов. У общественности, органов власти, предприятий стали более доверительные отношения к нам. Да и коллектив вуза стал работать более эффективнее. Это совершенно иной уровень мотивации", — сказал Сергей Бочаров.

В 2018 году средний балл для поступления в классический университет был рекордным за всю его историю — 72,7. Также рекордное количество заявлений было подано от абитуриентов. Факультет математики и информационных технологий так вообще впервые в своей истории сумел полностью набрать группу по дополнительному набору. В 2018 году среди поступивших было 25 победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников. Это лучший результат в крае и пятый во всем Сибирском федеральном округе. Всего в университет было зачислено около 4,5 тысячи человек. Рекордсменом по количеству абитуриентов стал юридический институт. На втором месте — колледж АГУ. На третьем месте — МИЭМИС.

Среди достижений года в вузе Сергей Бочаров также назвал увеличение средней заработной платы в этом году почти на 20%. Так, у профессорско-преподавательского состава она оставляет 50,3 тысячи, у научных сотрудников 59,5 тысячи. В среднем же — 38 тысяч рублей.

Одним из ключевых событий года для вуза стало открытие самого современного в Сибири общежития "Универ-сити". Его открыли в мае, и сейчас в двух корпусах с кабельным телевидением, комнатами отдыха и прачечными проживают около 1200 студентов. Значительная часть из них — иностранцы. По состоянию на октябрь 2018 года в АлтГУ обучаются около 1400 иностранных граждан, и с каждым годом их число только растет.

Врио ректора Сергей Бочаров также отметил, что основной задачей вуза в настоящий момент является прохождение аккредитации, которая должна завершиться в апреле 2019 года. После этого будет избран и назначен официально к началу нового учебного года ректор.

"Мы сейчас в университете вообще не думаем о процедуре выборов. Перед университетом стоит важная задача пройти аккредитацию, которая закончится к апрелю месяцу. В новый учебный год мы должны зайти с избранным ректором, поэтому пройти процедуру выборов должны к концу июня 2019 года", — сообщил Сергей Бочаров.

Напомним, что решением Ученого совета от 25 сентября Сергей Землюков был избран президентом вуза, а Сергей Бочаров назначен временно исполняющим обязанности ректора АлтГУ.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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