Фото: filmpro.ru
Роскомнадзор составил топ-10 российских картин, которые чаще всего защищал от пиратов в сети. Список размещен на странице ведомства в Facebook, передает ТАСС.
"Мы подготовили для вас топ-10 наиболее популярных фильмов, правообладатели которых обращались к нам за защитой от интернет-пиратов в 2018 году", — отметили в ведомстве.
Больше всего было удалено или заблокировано пиратских ссылок на картину "Собибор" Константина Хабенского — на 538 ресурсах. Фильм "За гранью реальности" Александра Богуславского удалили с 415 ресурсов, а картину "Гоголь. Вий" Егора Баранова — с 413 страниц.
Кроме этого, в десятке оказались "Смешарики. Дежавю", "О чем говорят мужчины. Продолжение", "Тренер", "Непрощенный", "Гоголь. Страшная месть", "Селфи" и "Несокрушимый".
В текущем году в ведомство поступило свыше двух тысяч определений Мосгорсуда и около 6,5 тысячи заявлений правообладателей о предварительных обеспечительных мерах, которые направлены на защиту авторских и смежных прав в интернете. Больше всего определения касались защиты прав на кинематографическую продукцию.
Агентство напоминает, что представители правообладателей и интернет-компаний, в том числе "Яндекса", 1 ноября подписали в Москве антипиратский меморандум, предполагающий создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели, и внесудебное сотрудничество сторон. Меморандум будет действовать до 1 сентября 2019 года. Предположительно, к этому времени будет принят новый антипиратский закон, созданный на базе подписанного документа.
Комментарии
из всего этого только непрощенный понравился
непрощенный - УГ. не для Нагиева роль.
Качать не будут, домашний интернет уйдёт. Экономия.