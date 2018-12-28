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Пенсионеру-мему из Бийска подарили новогоднюю елку и 25 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Деньги являются процентом с продаж продукции с принтами #безсоли, основанными на знаменитой фразе мужчины

Фото: news.rambler.ru

Получившему известность пенсионеру из Бийска передали подарки, обещанные 20% с продаж продукции с принтами #безсоли, основанными на фразе-меме пожилого мужчины, и елочку, которая ему понравилась. Обещания выполнил интернет-магазин, начавший продавать свитшоты и футболки #безсоли, пишет "Алтайская правда".

Напомним, пенсионер стал известным благодаря ролику, который обрел вирусную популярность в соцсетях. В нем пожилой мужчина гневно, с нецензурными выражениями отзывается об установленной в городе елочке, отмечая, что ему нечего есть и не до праздника. 

Бийчанина прозвали даже "гласом народа", отмечает издание. В поддержку пенсионера одна из компаний выпустила принты на основе его слов: "елочка мне нравится", "#безсоли", а также интерпретация #безБоли.

Сотрудники компании отметили, что свитшоты и футболки #безсоли разъезжаются по всей России, есть даже заказ на Украину. Больше всего принты #безсоли полюбились в столице РФ, куда уехали 25% всех вещей. Самый популярный дизайн — с яркой елкой и лентой "елочка мне нравится".

За две с половиной недели с момента запуска коллекции были куплены уже около 120 вещей. Представители компании передали бийчанину при личной встрече 25 тысяч, необходимые мужчине на ремонт машины. Без транспорта пенсионер не сможет поехать на дачу, на которой его семья выращивает овощи и ягоду.

Отмечается, что семья пенсионера уже смирилась с накрывшей их известностью, однако хотела бы уже тишины.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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