Фото: tulapressa.ru
Столкновение ГАЗели и легкового автомобиля в Зональном районе Алтайского края обернулось травмированием восьмерых детей и двух взрослых — авария случилась в ночь на 28 декабря в Зональном районе.
ДТП произошло около 00:30. В результате пострадало десять человек — восемь детей и двое взрослых. Все пострадавшие были доставлены в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 в Бийске.
Известно, что в транспортных средствах находилось 11 человек.
По информации краевого Минздрава, шесть человек, из них пятеро детей, были госпитализированы с травмами средней тяжести. Еще четыре человека получили легкие травмы и в госпитализации не нуждались.
Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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