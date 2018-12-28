Фото: actualcomment.ru
Глава РФ Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи УК РФ, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.
Документ размещен на интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
В октябре российский лидер внес в Думу пакет проектов, которые частично смягчают статью об экстремизме. Изменения призваны гуманизировать уголовное законодательство. Кроме Уголовного кодекса, их предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.
Теперь нельзя будет возбуждать уголовное дело против тех, кто впервые нарушил закон. При этом их деяние не должно представлять "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".
Уголовная ответственность будет наступать в случае совершения нарушения более одного раза в течение года. Пока же уголовное дело можно было возбуждать в отношении гражданина, ни разу не привлекавшегося к ответственности за разжигание вражды в административном порядке.
В пояснительной записке сказано, что, согласно исследованиям, "не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности является обоснованным".
Комментарии
"При этом их деяние не должно представлять "серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства"".
Если человек говорит, что определенные чиновники воруют, дороги в ямах и не чищены, дет.сады разрушаются от ветхости - это является "угрозой безопасности государству"?
Закон имеет обратную силу, теперича должны закрыть уголовное дело против Мотузной, или ..н на глобус будут пялить?!
28.12.2018 10:40
- гость -
если бы эта дура не сбежала, то глядишь и закрыли бы УД. а так хз...
28.12.2018 10:43
- гость -
По этому поводу здорово сказал Солженицын, что если бы палачи были уверены, что каждый невинный окажет им сопротивление, то не было бы таких репрессий...
"А ЗА БАЗАР ТЫ ВСЁ-ТАКИ ОТВЕТИШЬ......."
P.S. А конституция у вас, "как бы это помягче сказать....(копирайт доисторических времен)".
"По этому поводу здорово сказал Солженицын"
- Что мог путнего сказать этот предатель и стукач? Сдать как врагов народа своих друзей и жену, а потом выдавать себя за борца против режЫма - в этом все либерасты.
28.12.2018 10:29
- гость - угрозой государству является ВСЁ, что не является частью государства, например население территории, на котором расположено государство, потому что по большому счету оно, государство, им нафиг не нужно, они сами способны жить на территории без "надзирателей", государство, как форма существования общества возникло не так давно, а ведь население на территориях живет по крайне мере тысч 100 лет и пока не поубивало друг дружку, но только до тех пор, пока какой-то умник..........в общем государство это прежде всего война, а потом все остальное......как-то так.
Как человека сделать счастливым? Нужно отобрать у него все, а потом вернуть половину!
28.12.2018 10:54
- гость -
Слова упырей тут не авторитет!