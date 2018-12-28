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Общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники будет ходить по специальному расписанию, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что 31 декабря пассажирский транспорт краевой столицы будет работать в штатном режиме согласно действующему расписанию.
А вот с 1 января, ввиду резкого спада пассажиропотока, работа общественного транспорта будет организована в другом режиме:
- 1 января с сокращением утренних рейсов и планового количества автобусов на 50%;
- 2 и 3 января по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 20%;
- с 4 по 8 января согласно действующему расписанию выходного дня.
Кроме того, в ночь празднования православного Рождества с 6 на 7 января будет организована доставка горожан с ночной праздничной службы городским электрическим транспортом:
- от Покровского кафедрального собора в 01:30 по трамвайным маршрутам № 1, 7 до станции "Докучаево" и станции "Кордон" и по специальному трамвайному маршруту: "Покровский собор – улица Анатолия – проспект Красноармейский – площадь "Свободы" – улица Анатолия – улица Челюскинцев – улица Антона Петрова – улица Попова – станция "Докучаево";
- от Свято-Никольской церкви в 01:45 по троллейбусным маршрутам № 1, 6;
- от Александро-Невского собора в 01:15 по трамвайным маршрутам № 8, 9.
Комментарии
И автобусы в 8 вечера перестанут ходить, как в прошлом году. Чуть не околел на остановке, час простояли. В итоге на каких-то перекладных кое-как за 1,5 часа с Октября до Попова добрались. И такси не вызвать - нет машин и все тут.