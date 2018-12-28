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Пьяный барнаулец понял, что не дойдет домой, и забрался в чужое жилище

, ИА "Амител"
Хозяйка дома простила горожанина, и уголовное дело в отношении него было прекращено

Фото: ari.ru

Житель Барнаула, забравшийся в чужой дом, получил прощение в суде за свой поступок, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что подсудимый распивал спиртные напитки у своего знакомого, проживающего в одном из домов, расположенных в поселке Южном, откуда ушел домой в ночное время.

Далее события развивались так: "Проходя по улице Зоотехнической, подсудимый понял, что имеющаяся стадия алкогольного опьянения не позволяет ему дойти до дома. Осознав данный факт, он, увидев стоявший неподалеку частный дом, перелез через забор, открыл дверь, которая не была заперта на замок, вошел в дом, чтобы в нем переночевать. Поскольку в доме было темно, а подсудимый был пьян, он спотыкался и падал, производя при этом шум, который был услышан хозяевами дома".

Во время суда потерпевшая простила мужчину, пожалев его за то, что он просто пытался переночевать в ее доме.

Уголовное дело в отношении него прекращено за примирением сторон.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.12.2018 11:08
Евгений

Так и поженились.

0  0
28.12.2018 11:23
- гость -

Ирония судьбы 3

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