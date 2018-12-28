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Минтранс намерен поддержать ужесточение скоростного режима

, ИА "Амител"
При этом глава ведомства допускает повышение максимальной разрешенной скорости движения на загородных дорогах

Фото: banzay.pro

Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу ведомства Евгения Дитриха.

"Сейчас мы пришли к тому, что такое решение [о снижении порога] возможно, и Минтранс будет поддерживать снижение нештрафуемого порога до плюс 10 км/ч к существующему ограничению скорости", — сказал он. Министр напомнил, что в других странах такой порог, как правило, составляет 5-10 и даже 0 км/ч.

Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года представить предложения о введении штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч.

При этом Дитрих указал, что считает возможным повышение максимальной разрешенной скорости движения на загородных дорогах.

"Мы понимаем, что по всем участкам, по которым есть возможность, расчет, экспертное мнение по повышению скорости движения, возможность ее поднять существует", — сказал он. Нужно очень внимательно и подробно исследовать эту ситуацию, отметил министр.

"Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда на скоростных участках федеральных трасс, которые построены под высокие скорости движения, аварийность даже ниже, чем на тех, которые построены под стандартные 90 км/ч", — сказал он.

Если ширина полосы, радиусы, уклоны, средства обеспечения безопасности на дороге сделаны хорошо и правильно, то даже в случае возникновения аварийной ситуации вероятность происшествия минимальна, пояснил глава Минтранса, добавив, что у субъектов федерации есть право самостоятельно устанавливать увеличенную скорость движения по городским и внегородским магистралям.

"Нет препятствий к тому, чтобы ускоряться. Есть вопрос повышения дисциплины", — подчеркнул Дитрих.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2018 11:15
- гость -

и встали вновь все в пробки........

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