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Частный концерт российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой обойдется в 350 тыс. евро, в то время как лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров сыграет на корпоративе за сумму от 150 тыс. долларов до 250 тыс. евро. Расценки выяснил сайт mk.ru, передает "Газета.ru".
Отмечается, что Филипп Киркоров замыкает тройку самых дорогих российских поп-звезд: за его частный концерт придется заплатить 100 тыс евро.
По данным издания, в диапазоне от 50 до 70 тыс. евро обойдутся корпоративные концерты Светланы Лободы, Николая Баскова, Басты и группы "Би‑2", а Диана Арбенина, Сергей Лазарев и Дима Билан готовы выступить за 25-35 тыс. евро.
Частный концерт Feduk, "как и большинства актуальных молодых рэперов", стоит около 15 тыс. евро.
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