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Частный концерт российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой обойдется в 350 тыс. евро, в то время как лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров сыграет на корпоративе за сумму от 150 тыс. долларов до 250 тыс. евро. Расценки выяснил сайт mk.ru, передает "Газета.ru".
Отмечается, что Филипп Киркоров замыкает тройку самых дорогих российских поп-звезд: за его частный концерт придется заплатить 100 тыс евро.
По данным издания, в диапазоне от 50 до 70 тыс. евро обойдутся корпоративные концерты Светланы Лободы, Николая Баскова, Басты и группы "Би‑2", а Диана Арбенина, Сергей Лазарев и Дима Билан готовы выступить за 25-35 тыс. евро.
Частный концерт Feduk, "как и большинства актуальных молодых рэперов", стоит около 15 тыс. евро.
Комментарии
неужели у нее что-то еще от голоса осталось?
Неужели кому-то еще это нужно, тем более за 350 тысяч ...
По словам Прокловой, когда она родила вторую дочь, она вспомнила, что Ванга просила приехать еще раз.
Когда актриса вновь встретилась с провидицей, та заявила, что передаст через нее послание, и велела молчать четверть века. После этих слов, как утверждает Проклова, Ванга впала в транс и говорила странные вещи, покачиваясь из стороны в сторону.
Актриса заявила, что записала ее слова в блокнот, после чего передала записи ведущему программы Дмитрию Шепелеву.
«Пройдет год, ты сможешь говорить всей России, что также и земли России вернутся домой, как птицы вылетают из гнезда, а потом собираются в стаю. Станет Россия сильнее и крепче и будет еще лучше, благоухать будет как сад. Володя, Володя поведет Россию. Князь Владимир — с ним трудно будет и стабильно, а потом расцветет… Переход на высокий уровень… Пусть соседи ее держатся», — прочитал телеведущий.