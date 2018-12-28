Пятница, 28 Декабрь, 12:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,88
€ 78,39
262033
Обь
34см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Президент дал губернатору Томенко руководить аграрной группой в Госсовете

, ИА "Амител"
Подобные назначения получили ещё два сибирских губернатора

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Президент России Владимир Путин назначил губернатора Алтайского края Виктора Томенко руководителем одной из рабочих групп в Государственном совете России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

Виктор Томенко возглавил рабочую группу "Сельское хозяйство". Отметим, что это одна из 16 новых групп, созданных президентом при Госсовете.

Группу по образованию и науке поручено курировать губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, по энергетике — главе Кемеровской области Сергею Цивилеву.

Есть также группы по госуправлению, здравоохранению, цифровой экономике, культуре, предпринимательству, молодежной политике, соцполитике, промышленности, строительству, транспорту, экологии, экономике и туризму.

Предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин в разные годы отвечал в Госсовете за сельское хозяйство и туризм.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
12:23
Пригожин лишился контракта на обслуживание новогоднего приема в Кремле 0
12:12
КамАЗ влетел в автобус на буксире в Алтайском крае: подробности 0
12:05
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года 0
11:47
ДТП с 10 пострадавшими в Алтайском крае: прокуратура начала проверку 1
11:31
Президент дал губернатору Томенко руководить аграрной группой в Госсовете 0
11:22
СМИ: концерт Пугачевой на корпоративе стоит дороже выступления Шнурова 2
11:15
Барнаульского школьника-наркодилера на три года отправили в колонию 0
11:04
Минтранс намерен поддержать ужесточение скоростного режима 2
10:53
Пьяный барнаулец понял, что не дойдет домой, и забрался в чужое жилище 2
10:32
Спецрасписание для общественного транспорта введут в Барнауле на праздники 5
10:21
Путин подписал закон о частичной декриминализации репостов 9
10:11
Не уступил дорогу: названа причина ДТП с 10 пострадавшими на Алтае 1
10:03
СМИ: из Новосибирска в Москву улетел самолет с загоревшимся двигателем 6
09:50
Врио ректора АлтГУ рассказал, как вуз прожил первый год в качестве опорного 4
09:41
Восемь детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае 0
09:34
Пенсионеру-мему из Бийска подарили новогоднюю елку и 25 тысяч рублей 1
09:23
Роскомнадзор назвал топ-10 популярных у интернет-пиратов российских фильмов 6
09:17
Молодой мужчина на Алтае идет под суд за смертельное избиение своего брата 0
09:03
КамАЗ протаранил автобус на трассе в Алтайском крае 0
08:57
Песков пошутил о "побеге" с президентского приема ради шоу Навки 0
08:41
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной 7
08:21
Путин подписал закон об отмене национального роуминга 1
08:17
Милашки с пузырями: великолепное сочетание девушек с жвачками 17
08:06
Новое правительство Алтайского края в инфографике Amic.ru с обновлением 18
07:50
Алтайский министр спорта объяснил, почему он завел Instagram 0
07:34
Предновогодняя распродажа в Charity Market: качество может быть недорогим 0
07:22
Что изменится в жизни россиян с 2019 года 5
07:19
Не руби сплеча: мнения по ужесточению работы в ленточных борах Алтая 11
07:03
Коттедж с бассейном, сауной и камином продают в Барнауле за 18 млн рублей 7
06:48
Пенсионная реформа, повышение НДС и экстремисты: обсуждаемые темы 2018 года 0
06:32
Дикие и смешные фотографии с новогодних корпоративов 7
06:17
Уже не -30: долгожданное потепление началось в Алтайском крае 0
06:01
Барнаул-2018: главные фотографии года от Amic.ru 2
05:12
Следователи возбудили дело после взрыва гранаты в Хабаровске 2
04:12
Турция введет налог на безопасность для туристов с 1 января 2019 года 0
03:08
Неизвестные атаковали церковь в Вене 2
02:12
Правительство сообщило о готовности к индексации пенсий с 1 января 2
01:11
Автохам не выпустил на выезд машину скорой в Москве 2
00:09
Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами 1
23:53
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в базу данных сайта "Миротворец" 2
23:39
Скончался "российский голос" Сталлоне и Гибсона, актер Дмитрий Матвеев 2
23:22
ФСИН пообещала заключенным на Новый год овощную икру и добрые фильмы 0
22:58
Forbes составил список самых переоцененных актеров года 0
22:41
МВД предлагает сделать бессрочный вид на жительство для иностранцев 1
22:22
Путин встретился с мальчиком, мечтавшим пожать ему руку 1
21:56
Гиперзвуковой блок "Авангард" развил скорость в 27 Махов на испытаниях 9
21:39
Пропавшие при разделе имущества Петросяна и Степаненко картины нашлись 0
21:21
Под Петербургом маршрутка столкнулась с поездом 0
20:57
Центробанк аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров 1
20:35
Канал "Пятница" прокомментировал сообщения о закрытии шоу "Орел и Решка" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.