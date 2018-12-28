Президент России Владимир Путин назначил губернатора Алтайского края Виктора Томенко руководителем одной из рабочих групп в Государственном совете России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.
Виктор Томенко возглавил рабочую группу "Сельское хозяйство". Отметим, что это одна из 16 новых групп, созданных президентом при Госсовете.
Группу по образованию и науке поручено курировать губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, по энергетике — главе Кемеровской области Сергею Цивилеву.
Есть также группы по госуправлению, здравоохранению, цифровой экономике, культуре, предпринимательству, молодежной политике, соцполитике, промышленности, строительству, транспорту, экологии, экономике и туризму.
Предыдущий губернатор Алтайского края Александр Карлин в разные годы отвечал в Госсовете за сельское хозяйство и туризм.
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