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ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого пострадали 10 человек, включая восьмерых детей, стало предметом проверки со стороны прокуратуры Алтайского края.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в данный момент выясняются все обстоятельства аварии с участием транспорта, перевозившего детей.
"На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура проверяет порядок организации перевозки детей автомобильным транспортом. Также будет оценено состояние дорожного полотна и работа коммунальных служб. Ситуация находится на контроле", — указывают в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что 28 декабря около 00:10 в Зональном районе на 335 километре трассы Р-256 произошло столкновение автомобиля ВАЗ 21063 и микроавтобуса Toyota Noah.
В обоих транспортных средствах находились несовершеннолетние.
В результате происшествия восемь детей и двое взрослых получили различные травмы.
Комментарии
Блин, "Шорик" жалко!!!