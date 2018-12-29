"Алтайвагон" представил список актуальных вакансий на предстоящий год

АО "Алтайвагон" — один из крупнейших в России заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. Предприятие активно реализует продукцию как на отечественном рынке, так и в сегментах с высокой долей импорта.
Для выполнения задач предприятия требуется слаженная и гибкая работа всех служб, занимающихся разработкой и изготовлением новых конструкций, рассчитанных на перевозку любых грузов.
В настоящий момент предприятие "Алтайвагон" открывает список вакантных должностей для наращивания производственного потенциала и создания долговременной кадровой базы:
Вакансия: Газорезчик
Требования: наличие квалификационного удостоверения, разряд 3-5
Вакансия: Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
Требования: наличие квалификационного удостоверения, разряд 3-5
Вакансия: Токарь
Требования: наличие квалификационного удостоверения, разряд 3-5
Вакансия: Слесарь-ремонтник
Требования: наличие квалификационного удостоверения, разряд 3-5
Вакансия: Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Требования: наличие квалификационного удостоверения, разряд 3-5
Вакансия: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Требования: наличие квалификационного удостоверения, разряд 3-5
Вакансия:Фрезеровщик
Требования: наличие квалификационного удостоверения, 3-5 разряд
Вакансия: Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Требования: наличие квалификационного удостоверения, 3-5 разряд
Предприятие является надежным партнером, нацеленным на взаимовыгодное и долговременное сотрудничество.
Подробности по телефону: 8 (38532) 36-102, 36-356
658087, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. XXII Партсъезда, 16,
грузовая проходная: г. Новоалтайск, ул. Октябренок, 38/1
Дополнительно: + 7(38532)36-034, ф.: + 7(38532)47-433
e-mail:sdsmash@altvagon.ru
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