Фото: rubic.us
Компания "Конкорд М" бизнесмена Евгения Пригожина впервые за четыре года не получила контракта на обслуживание президентского новогоднего приема, сообщает РБК. Контракт в текущем году, согласно сайту госзакупок, достался ООО "МСК", которое было зарегистрировано в мае нынешнего года. Ранее компания получила три контракта на 36 млн руб. от Кремля.
Кремлевский прием, на который Управление делами президента (УПД) потратило 13,1 млн руб., прошел 27 декабря. Исполнителю контракта нужно было "разработать и согласовать с заказчиком схемы, концепции, меню обслуживания мероприятия", "осуществить приготовление блюд высокого качества в соответствии с утвержденным меню, их хранение и доставку к месту проведения мероприятия", а также "осуществить обслуживание мероприятия в соответствии с утвержденным меню на высоком профессиональном уровне".
По данным РБК, ООО "МСК" стало единственным исполнителем. Оно зарегистрировано 3 мая нынешнего года с уставным капиталом в 30 тыс. руб. По данным ЕГРЮЛ, учредитель компании Данил Аксютин до этого не занимался бизнесом. Согласно информации ФНС, компания зарегистрирована по "массовому адресу", где прописаны еще 80 юридических лиц. РБК уточняет, что не удалось найти информацию о компании в открытых источниках, не считая соглашений с УПД.
За недолгое время своей работы ООО "МСК" получило три госконтракта на 35,68 млн. руб. Два из них выдало УПД, еще один — от ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский". Также компания обслуживала торжественное мероприятие на День Героев Отечества 7 декабря. Эта закупка обошлась в 2,5 млн руб. ФГБУ "Комбинат питания "Кремлевский" заключил с ООО "МСК" самый дорогостоящий контракт на 20 млн руб. Туда вошло обслуживание протокольных приемов нынешнего года. Эти закупки проводились без конкурса — у одного поставщика. Пресс-секретарь УДП Елена Крылова рассказала, что все закупки проводятся в соответствии с законодательством и отказалась привести подробности об ООО "МСК".
Евгений Пригожин является владельцем и совладельцем ООО "Конкорд менеджмент и консалтинг" и ООО "Конкордменеджмент", генеральным директором ООО "Комбинат питания "Конкорд". Пригожин с 2014 года был включен США в санкционный список "ближнего круга президента Путина", он считается владельцем так называемой фабрики троллей, созданной в 2013 году в Санкт-Петербурге для генерирования провластных комментариев и постов в соцсетях, которая, по версии властей США, осуществляла кампании в социальных сетях по вмешательству в американские выборы. По данным СМИ, он также связан с частной военной компанией "ЧВК Вагнера", действовавшей в Сирии (сам бизнесмен это отрицал).
Комментарии
Собрал на набор по 1000 купил за 6700.
с таким подходом рано или поздно отравят ведь президента просрочкой, или инфекцию какую подсунут
28.12.2018 13:03
- гость - президент это кушать не будет, у него личный повар, так что к сожаление не дождемся