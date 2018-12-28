Сорокоградусные морозы и глубокий снежный покров, под которым из-за перепадов температур образовалась ледяная корка, становятся серьезным испытанием для лосей, косуль и кабанов.
Чтобы облегчить диким зверям поиск пищи, лесники вместе с егерями обустраивают кормушки. Здесь животные находят соль, сено, веники, овес. В суровую сибирскую зиму это — настоящее лакомство.
"Глубокий снег, ледяная корка, продолжительные минусовые температуры — в такие погодные условия животным тяжело найти корм. Мороза звери не боятся, если сытые. Но добраться до пищи бывает предельно тяжело. Наша задача — летом заготовить корм, а зимой вовремя раскладывать по кормушкам, — рассказывает исполняющий обязанности директора Бобровского лесокомбината (ЛХК "Алтайлес") Владимир Елизаров. — Особенно это мероприятие важно в экстремальных условиях, как сейчас, когда на улице несколько дней стоят сорокоградусные морозы".
Подчеркнем, сотрудники лесной холдинговой компании "Алтайлес" обустраивают кормушки в приобских и ленточных борах. Работа ведется круглый год. Но зимой особенно важно подкармливать диких животных. Помощь в поиске подходящих мест оказывают егеря. Как правило, это заказники — особо охраняемые природные территории.
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Шпротов в лес привезли?