Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, barnaul.org
Новые световые фигуры и украшения появились на улицах Барнаула в преддверии 2019 года. Так, на площади Октября появился огромный светодинамический фонтан. На пересечении улиц 50 лет СССР и Георгиева установили семиметровую маску. Возле ЦУМа возвышается Снежная Королева, а на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной появилась карета Золушки.
Кроме этого, были смонтированы ёлка и снежный городок на пешеходной улице Мало-Тобольской. А недавно обновленное освещение Нового моста создает особую атмосферу на Речном вокзале.
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