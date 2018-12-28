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Глава РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который запрещает любые проявления жестокости по отношению к ним, устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на документ, размещенный на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект был внесен в Думу осенью 2010 года группой депутатов пятого созыва и рассматривался восемь лет. Он устанавливает основные принципы обращения с животными, которые основаны на ответственном, нравственном и гуманном отношении к ним. Закрепляются полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Регламентируются требования к содержанию и использованию животных, устанавливаются правила защиты их от жестокого обращения, запрещается пропаганда жестокого обращения с животными и вводятся требования к содержанию домашних и служебных животных, к использованию их в культурно-зрелищных мероприятиях.
Агентство добавляет, что вместе с законом парламентарии приняли расширенное постановление Госдумы, в котором обязали правительство РФ в течение 180 дней представить в нижнюю палату парламента все нужные подзаконные акты.
Комментарии
"Подписал закон об ответственном обращении с животными, который запрещает любые проявления жестокости по отношению к ним".
А к нам, гражданам России этот закон можно применять, в части запрещения любых проявлений жестокости:
-нищета;
-бесправие;
-беззаконие?!