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Женщина в Киевской области лишилась квартиры из-за кредита на покупку мобильного телефона, который она взяла в 2006 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание Politeka.
Женщина заявила, что кредит она брала не для себя, а для знакомого, заняв у банка 3100 гривен (около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу).
Спустя десять лет ей позвонили из исполнительной службы и попросили сообщить банковские реквизиты для перечисления денег с продажи квартиры.
Когда женщина выяснила подробности, то стало известно, что знакомый не выплачивал кредит, а ее жилье продали за долги. В 2014 году задолженность составила 39 тысяч гривен (100 тысяч рублей), после этого банк подал на женщину в суд.
Она подчеркнула, что за все годы ей ни разу не звонили из банка. Повестки в суд приходили по адресу прописки, где никто не живет. После вступления решения суда в силу сотрудники исполнительной службы продали квартиру на электронных торгах.
Оценка недвижимости, где жила семья женщины, тоже проводилась заочно и составила 800 тысяч гривен (более двух миллионов рублей), хотя реальная стоимость квартиры, подчеркивает издание, — свыше миллиона гривен.
Всего женщина получила от продажи квартиры 400 тысяч гривен (более миллиона рублей). Сейчас она собирается подать апелляционную жалобу.
Комментарии
Ох и непутёвыи-все чёто у них куды нипопадя идёт. Хотьбы уж с Нас пример брали, а то так всю нацыю переистрибят.