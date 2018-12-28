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Скандал с декларациями депутатов Барнаула прокомментировали в правительстве

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Власти ожидают решения суда

Фото: Александра Черданцева

Скандальная ситуация с ошибками в декларациях барнаульских и бийских депутатов, из-за чего они могут лишиться мандатов, должна решаться только в суде. Об этом на пресс-конференции в четверг, 27 декабря, заявил заместитель председателя правительства Алтайского края, руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

"Говорить о том, что кто-то к чему-то не был готов, это не серьезно. Принцип "закон суров, но это закон" никто не отменял. Надо быть готовым действовать в его рамках. Вопрос будет решаться в суде, депутаты имеют возможность доказать, что нарушения — это технические ошибки или недосмотр", — прокомментировал Виталий Снесарь.

Он добавил, что не видит, что ситуация может решиться как-то иначе, кроме как в суде.

Речь идет о депутатах барнаульской и бийской дум, ошибки в декларациях которых нашла прокуратура. В БГД под пристальное внимание ведомства попали 14 народных избранников, но в суд пошли только по шести из них. Заседание состоится 10 января.

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Если прокуратура докажет наличие ошибок в сведениях о доходах и расходах, то это может стать поводом для досрочного лишения мандатов.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2018 14:48
- гость -

Скандальная ситуация в правительстве: Медведев почему не отчитывается по уточке кря-кря или там у них все ровно и красиво!... В Китае таких господ-казнокрадов давно бы к стенке поставили.

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