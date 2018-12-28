Пятница, 28 Декабрь, 15:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,88
€ 78,39
263319
Обь
34см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги-2018Новый год - 2019Парламент Алтайского края
Новости

Единороссы Госдумы предлагают индексировать пенсии опекунам

, ИА "Амител"
С таким предложением к президенту обратился Сергей Неверов

Фото: 55-60.ru

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил индексировать пенсии пенсионерам-опекунам. Вопрос поддержки приемных родителей-пенсионеров он поднял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Сергей Неверов сообщил президенту, что по законодательству люди, которые берут детей на воспитание, получают вознаграждение от государства как приемные родители. В данном случае они фактически считаются работающими, даже если они пенсионеры. Однако же работающим индексация их страховой пенсии по старости не производится. По мнению Неверова, это несправедливо, особенно учитывая тот факт, что вознаграждение от государства, которое получают опекуны, невелико. Бывает, это всего три-четыре тысячи, уточнил депутат.

"У неработающих пенсионеров в следующем году размер индексации составит в среднем 1000 рублей. То есть пенсионеры, ставшие приемными родителями, лишаются значительной прибавки к своим доходам", — сказал Сергей Неверов.

Депутат попросил Владимира Путина дать поручение правительству проработать этот вопрос. И заверил, что депутаты также "готовы подключиться к его решению".

Кроме того, по итогам встречи президент дал поручение правительству внимательнее проработать проблему обеспечения населения доступными отечественными лекарственными препаратами, этот вопрос на встрече также поднял Неверов.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

28.12.2018 14:56
- гость -

Заняты не восстановлением экономики, чтобы поднять уровень благосостояния в целом, а какими то точечными полумерами.
Там троим детям поможем, там 300 человекам пенсию прибавим на 200 руб...
видимость есть, сми афишируют, а толку нет

0  0
28.12.2018 15:23
- гость -

Ну, дык, принимайте закон и на подпись Президенту, вы ведь законодательная власть - по статусу выше чем исполнительная!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:23
СМИ: в детсаду Казахстана фейерверк взорвали в помещении во время праздника 0
15:13
Жители Алтайского края чаще всех в Сибири жалуются на качество автодорог 0
15:02
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой 0
14:47
Водитель, спровоцировавший крупное ДТП на Алтае, лишен прав за пьяную езду 2
14:36
Единороссы Госдумы предлагают индексировать пенсии опекунам 2
14:24
Instagram протестировал функцию горизонтальной прокрутки ленты 0
14:14
Экс-замнач Алтайкрайимущества возглавил тепличный комплекс "Индустриальный" 0
14:03
Мишель и Барак Обама стали лидерами "рейтинга восхищения" в США 0
13:52
Скандал с декларациями депутатов Барнаула прокомментировали в правительстве 1
13:34
Чем заняться в Барнауле в новогодние выходные с 1 по 9 января 1
13:22
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильник 6
13:11
Ночную парковку запретили на участке улицы Юрина в Барнауле 0
13:05
Путин подписал закон о запрете жестокого обращения с животными 3
12:54
"Мороза звери не боятся, если сытые": Алтайлес кормит лесных зверей 3
12:51
Врио ректора АлтГУ рассказал о судьбе нового корпуса рядом с Дворцом спорта 12
12:33
Более 1000 нарушений закона о безопасности движения нашли на дорогах Алтая 0
12:23
Пригожин лишился контракта на обслуживание новогоднего приема в Кремле 5
12:12
КамАЗ влетел в автобус на буксире в Алтайском крае: подробности 2
12:05
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года 1
11:47
ДТП с 10 пострадавшими в Алтайском крае: прокуратура начала проверку 1
11:31
Президент дал губернатору Томенко руководить аграрной группой в Госсовете 0
11:22
СМИ: концерт Пугачевой на корпоративе стоит дороже выступления Шнурова 2
11:15
Барнаульского школьника-наркодилера на три года отправили в колонию 3
11:04
Минтранс намерен поддержать ужесточение скоростного режима 2
10:53
Пьяный барнаулец понял, что не дойдет домой, и забрался в чужое жилище 2
10:32
Спецрасписание для общественного транспорта введут в Барнауле на праздники 5
10:21
Путин подписал закон о частичной декриминализации репостов 11
10:11
Не уступил дорогу: названа причина ДТП с 10 пострадавшими на Алтае 2
10:03
СМИ: из Новосибирска в Москву улетел самолет с загоревшимся двигателем 7
09:50
Врио ректора АлтГУ рассказал, как вуз прожил первый год в качестве опорного 4
09:41
Восемь детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае 0
09:34
Пенсионеру-мему из Бийска подарили новогоднюю елку и 25 тысяч рублей 2
09:23
Роскомнадзор назвал топ-10 популярных у интернет-пиратов российских фильмов 9
09:17
Молодой мужчина на Алтае идет под суд за смертельное избиение своего брата 0
09:03
КамАЗ протаранил автобус на трассе в Алтайском крае 0
08:57
Песков пошутил о "побеге" с президентского приема ради шоу Навки 0
08:41
В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной 9
08:21
Путин подписал закон об отмене национального роуминга 1
08:17
Милашки с пузырями: великолепное сочетание девушек с жвачками 17
08:06
Новое правительство Алтайского края в инфографике Amic.ru с обновлением 18
07:50
Алтайский министр спорта объяснил, почему он завел Instagram 0
07:34
Предновогодняя распродажа в Charity Market: качество может быть недорогим 0
07:22
Что изменится в жизни россиян с 2019 года 5
07:19
Не руби сплеча: мнения по ужесточению работы в ленточных борах Алтая 12
07:03
Коттедж с бассейном, сауной и камином продают в Барнауле за 18 млн рублей 11
06:48
Пенсионная реформа, повышение НДС и экстремисты: обсуждаемые темы 2018 года 0
06:32
Дикие и смешные фотографии с новогодних корпоративов 7
06:17
Уже не -30: долгожданное потепление началось в Алтайском крае 0
06:01
Барнаул-2018: главные фотографии года от Amic.ru 2
05:12
Следователи возбудили дело после взрыва гранаты в Хабаровске 2
04:12
Турция введет налог на безопасность для туристов с 1 января 2019 года 0
03:08
Неизвестные атаковали церковь в Вене 2
02:12
Правительство сообщило о готовности к индексации пенсий с 1 января 2
01:11
Автохам не выпустил на выезд машину скорой в Москве 4
00:09
Фарватерные опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.