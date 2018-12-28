Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил индексировать пенсии пенсионерам-опекунам. Вопрос поддержки приемных родителей-пенсионеров он поднял на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сергей Неверов сообщил президенту, что по законодательству люди, которые берут детей на воспитание, получают вознаграждение от государства как приемные родители. В данном случае они фактически считаются работающими, даже если они пенсионеры. Однако же работающим индексация их страховой пенсии по старости не производится. По мнению Неверова, это несправедливо, особенно учитывая тот факт, что вознаграждение от государства, которое получают опекуны, невелико. Бывает, это всего три-четыре тысячи, уточнил депутат.
"У неработающих пенсионеров в следующем году размер индексации составит в среднем 1000 рублей. То есть пенсионеры, ставшие приемными родителями, лишаются значительной прибавки к своим доходам", — сказал Сергей Неверов.
Депутат попросил Владимира Путина дать поручение правительству проработать этот вопрос. И заверил, что депутаты также "готовы подключиться к его решению".
Кроме того, по итогам встречи президент дал поручение правительству внимательнее проработать проблему обеспечения населения доступными отечественными лекарственными препаратами, этот вопрос на встрече также поднял Неверов.
Комментарии
Заняты не восстановлением экономики, чтобы поднять уровень благосостояния в целом, а какими то точечными полумерами.
Там троим детям поможем, там 300 человекам пенсию прибавим на 200 руб...
видимость есть, сми афишируют, а толку нет