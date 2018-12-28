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Алтайский край занял 15 строчку рейтинга регионов по количеству добавленных дорог на интерактивную карту, которую составили активисты ОНФ. Согласно подсчетам, жители региона добавили 720 дорог. Это больше, чем в других регионах Сибири.
Алтайский край занял 15 строчку рейтинга регионов по количеству добавленных дорог на интерактивную карту (720 дорог), 12 строчку рейтинга по количеству отремонтированных дорог (131 дорога) и 4 строчку рейтинга регионов по количеству дорог, добавленных в планы ремонта на 2019 год, в том числе в рамках реализации проекта "Безопасные и
качественные дороги" (49 дорог).
Кроме того, житель Алтайского края Вадим Киселев вошел в пятерку самых активных пользователей интерактивной карты "убитых дорог".
Первое место как по числу жалоб, так и по приведенным в порядок дорогам заняло Подмосковье. На втором месте — крымчане, которые хотели бы привести в порядок 1203 участка дорожной сети. В пятерку самых активных попали и жители Ростовской (1035), Нижегородской (1021) областей, Санкт-Петербурга (1000).
По числу капитально отремонтированных дорог с карты лидером опять-таки стала Московская область — таких участков здесь 467. За ней в этом рейтинге следует Ростовская область (265), Красноярский край (248), Смоленская область (217) и Ставропольский край (208).
С ямочным ремонтом лучше других постарались власти в Санкт-Петербурге — 298 дорог приведены в порядок именно таким образом. В пятерке лучших в этом вопросе также Ивановская (284 дороги), Смоленская (254), Ростовская (204) и Белгородская (156) области. Меньше всего ямочного ремонта сделали в Якутии (точнее, здесь нет ни одного такого примера), в Ненецком автономном округе — две дороги, в Удмуртской Республике, Омской и Калининградской областях — по 4.
Отдельный рейтинг посвящен субъектам, где убитые дороги с карты уже занесены в планы ремонта на 2019 год. Больше всего таких в Красноярском крае (211), Московской области (108), Пермском крае (49), Алтайском крае (49), Республике Татарстан (45) и Оренбургской области (28).
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