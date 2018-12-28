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Водитель автомобиля ВАЗ-21063, который ночью 28 декабря спровоцировал крупное ДТП в Зональном районе Алтайского края, ранее был лишен прав за пьяную езду.
"Водитель "ВАЗ-21063" ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. На момент совершения ДТП он был лишен прав", — цитирует "Интерфакс" помощника прокурора Алтайского края Марию Антошкину.
Напомним, что по информации краевой ГИБДД, водитель 1988 года рождения, управляя ВАЗом, не уступил дорогу имевшему приоритет минивэну Toyota Noah.
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В результате произошло столкновение транспортных средств. Пострадали восемь детей и двое взрослых.
Авария произошла в 00:10 на 335 километре трассы Р-256.
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