Футбол, Олимпиада и драка: чем мы гордились в 2018 году

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В уходящем году у жителей страны на фоне новостей о повышении пенсионного возраста, роста НДС было не так много поводов для гордости. Всю страну по праву объединили два крупных спортивных события. Это XXIII Зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу. Вспоминаем, чем гордились в 2018 году.
"Нейтральная" Олимпиада
XXIII Зимние Олимпийские игры в 2018 году прошли с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхан. По решению Международного олимпийского комитета российские спортсмены участвовали в Олимпиаде под нейтральным флагам. В результате отстранения целый ряд известных спортсменов не были допущены до соревнований, а российские политики и общественники несколько месяцев спорили: ехать нам на Игры или нет. Причем не спрашивая мнение самих спортсменов. В результате, как это часто и бывает, итоговое решение осталось за Владимиром Путиным, который сообщил, что ехать обязательно в Южную Корею нужно, а россиянам поддерживать "нейтральных" спортсменов.
Сам результат сборной на Олимпиаде можно расценивать как удовлетворительный, учитывая большое количество отстраненных спортсменов. Наша команда заняла 13-е место в общекомандном зачете с двумя золотыми медалями. Первую в упорной борьбе принесла в копилку в фигурном катании наша молодая звездочка Алина Загитова, опередившая соотечественницу Евгению Медведеву.
Однако, пожалуй, главным успехом можно считать победу нашей хоккейной команды, выступавшей как Олимпийские спортсмены из России. В финале дружина Олега Знарка в драматическом по накалу матче переиграла в овертайме сборную Германии со счетом 4-3. Это была первая золотая медаль для хоккейной команды за 16 лет. При этом многие болельщики призвали не переоценивать триумф нашей команды, поскольку в олимпийском турнире из-за локаута в НХЛ не принимали участие лучшие игроки мира.
Чемпионат мира по футболу
21-й чемпионат мира по футболу впервые прошел в России. Наша страна принимала сотни тысяч болельщиков со всего света с 14 июня по 15 июля. Матчи проходили на 12 стадионах в 11 российских городах. Наша команда сенсационно вышла в четвертьфинал, где только в серии пенальти уступила сборной Хорватии во главе с Лукой Модричем. Чемпионами же мира во второй раз в своей истории стала команда Франции, обыгравшая в финальном матче все тех же хорватов со счетом 4-2.
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
В октябре в Лас-Вегасе прошло долгожданное шоу UFC 229, главным событием которого стал бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский Орел одержал уверенную победу удушающим приемом. После этого о нашем спортсмене стали слагать легенды: Хабиб Нурмагомедов вошел в число главных героев страны по версии "Яндекс", с ним встретился Владимир Путин, а Рамзан Кадыров присвоил бойцу звание почетного гражданина Чечни.
"Кубок чемпионов"
Главное спортивное событие года в Алтайском крае произошло на барнаульском гребном канале 21 и 22 сентября. На гостеприимную землю приехали звёзды гребли на байдарках и каноэ — 48 спортсменов из 24 стран. Среди них были олимпийские чемпионы, победители мировых и континентальных чемпионатов. Турнир привлёк небывалое для этого вида спорта количество зрителей — за два дня гребной канал посетили около 8 тысяч человек.
Эстафета огня Универсиады в Красноярске
Эстафета огня ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года состоялась 8 декабря в Барнауле. Факелоносцы пробежали мимо основных достопримечательностей города, среди которых новая набережная, мост через реку Барнаулку, здание оркестра "Сибирь", памятник Ивану Ползунову на политеховской "сковородке", главный корпус АлтГУ, площадь Сахарова и другие. Соседний Красноярск примет студенческие игры уже в марте следующего года.
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