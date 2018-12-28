Фото: 22.мвд.рф
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в связи с ДТП в Алтайском крае, в результате которого пострадали восемь детей.
"Дальнейшее его расследование поручено Главному следственному управлению СК России", — говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Также отмечается, что произошедшее поставлено на контроль председателя Следственного комитета.
Напомним, ДТП с участием ВАЗа и минивэна Toyota Noah произошло ночью 28 декабря в Зональном районе. По информации краевой ГИБДД, водитель 1988 года рождения, управляя ВАЗом, не уступил дорогу имевшему приоритет минивэну.
В результате произошло столкновение транспортных средств. Пострадали восемь детей и двое взрослых.
Также стало известно, что водитель ВАЗа на момент аварии не имел права на управление транспортным средством из-за того, что ранее был уличен в пьяной езде.
Комментарии
Обоих водителей надо садить и садить надолго
одного за то что ночью повез детей по трассе в тяжелых погодных условиях а второго за пьянство за рулем
А инспекторов контролировавших трассу надо уволить за несоответствие
А не поручил бы, так и не возбудили что ли бы?
И медаль майору. Иначе бы не разобрались.
28.12.2018 15:59
майор
Погодные условия нормальные, а темнеет зимой рано...
По вине "нехорошего" человека за рулем "шестерки" и получился весь тот замес! По вине одного столько людей пострадало!