Принято считать, что на новогоднем столе обязательно должны быть мясные блюда, а в составе салатов должно быть мясо. Очень часто на этот счет негодуют вегетарианцы. Но вопреки общему мнению, вкусный новогодний стол не обязательно должен ломиться от блюд с мясом. Можно приготовить множество блюд и без добавления курицы, свинины, говядины и другого мяса. Предлагаем вам рецепты вегетарианских блюд от RussianFood.com.
Картошка-гармошка
Что потребуется?
- Картофель — 2 шт.;
- Капуста брокколи — 100 г;
- Капуста цветная — 100 г;
- Грейпфрут — 0,5 шт.;
- Помидор — 1 шт.;
- Соус соевый — 1 ст. ложка;
- Масло оливковое — 1 ст. ложка;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Кориандр сушеный — на кончике ножа.
Как готовить?
Праздничный салат со свеклой, тыквой и хурмой
Что потребуется?
- Свекла запечённая — 2 шт.;
- Тыква — 100 г;
- Мандарины — 1-2 шт.;
- Хурма (спелая, сладкая) — 1 шт.;
- Орехи грецкие — 2-3 шт.;
- Салат листовой (салатный микс) — 100 г;
- Укроп свежий — 1-2 ветки.
Для заправки:
- Масло оливковое — 2-3 ст. ложки;
- Мёд — 1 ст. ложка;
- Соевый соус — 1-3 ст. ложки;
- Мускатный орех молотый — на кончике ножа;
- Перец острый (черный) молотый — 2 г;
- Соль (по желанию) — 1 щепотка.
Как готовить?
Заранее запеките в фольге свеклу. Лучше свеклу именно запечь, таким образом усиливаем карамелизацией аромат свеклы. Далее тыкву очищаем от кожуры, мякоть нарезаем короткими брусками одинаковой толщины. Посыпаем молотым мускатным орехом. На сухую (без капли жира) сковороду выкладываем тыкву. Помешивая, доводим до мягкости (около 7-10 минут). Попробуйте — слишком пресную тыкву подсахарите, твердую подержите на сковороде под крышкой. Спелую хурму без чрезмерной терпкости нарежьте мелкими кубиками. Очищенные мандарины нарежьте кружками. Очистите запеченную свеклу и нарежьте ее тонкими слайсами. Смешайте с измельченной зеленью укропа (жесткие стебли уберите). Все компоненты салата соединяем в тарелке с салатными листьями. Не трамбуем, перемешиваем бережно. Для заправки взбиваем оливковое масло, соевый соус, мед, специи (все по вкусу). Сбрызгиваем свекольный салат приготовленной заправкой и присыпаем дроблеными орехами. Праздничный салат со свеклой, тыквой, мандаринами и хурмой подаем к столу.
Фаршированный чернослив
Что потребуется?
- Чернослив — 12 шт.;
- Сыр твёрдый — 80 г;
- Орехи грецкие — 3 половинки;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Желток варёного яйца — 1 шт.;
- Майонез — 1 ст. ложка;
- Петрушка свежая — 1 веточка;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу.
Как готовить?
Перед тем как приготовить фаршированный чернослив, подготовьте все необходимые продукты. Яйцо сварить вкрутую (8 минут с момента закипания) и отделить желток, белок нам не потребуется. Чернослив замочить в кипяченой воде на 10 минут, затем обсушить на бумажном полотенце. (При необходимости промойте чернослив, в нем может быть песок). Грецкие орехи подсушить на сухой сковороде. Измельчить орехи в крошку пестиком или толкушкой. Сыр натереть на мелкой терке. Добавить к сыру крошку грецкого ореха. Добавить желток. Мелко нарубить петрушку и добавить в миску к сыру. Выдавить через пресс чеснок. Заправить приготовленную начинку майонезом. Хорошо перемешать. По вкусу поперчить и посолить. Чернослив нафаршировать приготовленной начинкой из сыра с чесноком и орехами. Фаршированный чернослив готов.
Панфорте (итальянский рождественский пирог)
Что потребуется?
- Фундук — 50 г;
- Орехи грецкие (или миндаль) — 50 г;
- Инжир — 100 г;
- Курага — 100 г;
- Мука — 100 г;
- Какао-порошок — 2 ч. ложки;
- Корица — 1 ч. ложки;
- Мускатный орех — 1 ч. ложки;
- Кориандр — 0,5 ч. ложки;
- Имбирь молотый — 0,5 ч. ложки;
- Перец белый молотый — 1 щепотка;
- Сахарная пудра (для подачи) — 20 г.
Для сиропа:
- Мед — 100 мл;
- Сахар — 80 г;
- Вода — 1 ст. ложки.
Как готовить?
Приготовьте сироп — смешайте в кастрюле мед, сахар и воду. Нагрейте на небольшом огне и прокипятите 2-3 минуты. Осторожно — смесь будет сильно пениться, поэтому нужно постоянно помешивать. Снимите с огня и остудите до комнатной температуры. Пока сироп остывает, положите в глубокую миску орехи. Добавьте к ним специи — мускатный орех, имбирь, корицу, кориандр и белый перец. Сухофрукты крупно нарежьте и добавьте в миску к орехам. Туда же добавьте муку и какао. Перемешайте все тщательно. Залейте содержимое миски сиропом, он должен полностью смочить все сухие ингредиенты. Для этого перемешайте все ложкой, или, если совсем густая масса, — рукой. Форму для выпечки выстелите пергаментом, смажьте сливочным маслом и уложите в нее массу из миски. Утрамбуйте и разровняйте пирог мокрыми руками. Выпекайте панфорте в духовке, разогретой до 150 градусов, 30 минут. Затем достаньте из формы вместе с пергаментом, остудите. Посыпьте панфорте сахарной пудрой, нарежьте на кусочки и подавайте. Панфорте можно готовить заранее и хранить (предварительно завернув его в пергамент) в холодильнике до полугода.
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