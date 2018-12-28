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Избыточную электроэнергию с вводом вторых блоков двух новых крымских ТЭС будут направлять по энергомосту на материковую часть РФ, заявил член думского комитета по энергетике Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
Ранее "Ростех" сообщил, что второй блок симферопольской ТЭС выведен на номинальную мощность, и теперь оба блока подают электроэнергию в сеть. При этом второй блок электростанции в Севастополе выйдет на номинальную мощность в ближайшее время.
"Избыток электроэнергии, которая сегодня образуется в Крыму, будет по энергомосту транспортироваться на материковую часть Российской Федерации", — цитирует агентство слова Шеремета.
Он уточнил, что нужда в мобильных газотурбинных станциях, переброшенных на полуостров во времена энергодефицита, отпала.
Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" занимается строительством Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне российское правительство перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).
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