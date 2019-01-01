С 2019 года Алтайский край стал полноценным участником процесса под названием "мусорная реформа". Рассказываем, что изменилось.
Платить будут все
Если до сих пор за вывоз мусора платили только жители многоквартирных домов, а жители частного сектора и компании могли избежать этой участи, то теперь платить придется всем. Но, и это важно, платить придется только после того, как у вас начнут централизованно вывозить мусор. До оказания услуги с вас плату брать не должны.
В Алтайском крае официально установлены тарифы на вывоз мусора, по которым с учетом нормативов была рассчитана плата на одного человека:
- 67,95 рубля с человека будут платить жители Барнаула с 1 января 2019 года, 69,61 руб./чел. с 1 июля.
- 45,68 руб./чел. — жители Новоалтайска, Павловского, Калманского, Косихинского, Ребрихинского, Первомайского, Троицкого, Тальменского районов и ЗАТО Сибирский с 1 января. 46,79 руб./чел. — с 1 июля.
- 36,74 руб./чел. — жители Бийска, Белокурихи, Алтайского, Бийского, Быстроистокского, Ельцовского, Зонального, Красногорского, Петропавловского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Солтонского, Целинного районов с 1 января. 37,59 руб/чел. — с 1 июля.
- 41,93 руб./чел. — жители Заринска, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов.
- 46,63 руб./чел. — жители Баевского, Каменского, Крутихинского, Панкрушихинского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов.
- 68,70 руб./чел. — жители Алейска, Алейского, Завьяловского, Мамонтовского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов.
- 82,44 руб./чел. — жители Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорского, Краснощековского, Курьинского, Локтевского, Михайловского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов.
- 111,43 руб./чел. — жители Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского, Ключевского, Немецкого национального, Родинского, Суетского, Табунского и Хабарского районов.
Напомним, что плата указана за одного человека, если в квартире прописано/проживает больше, то брать плату будут за каждого.
Кто будет вывозить мусор
Алтайский край поделен на семь зон. Для каждой определен свой региональный оператор — компания, которая будет организовывать процесс. Но не обязательно мусор от вашего дома будет вывозить именно региональный оператор. По закону он имеет право нанимать по субподряду и другие компании. В Барнауле, например, субподряд должен быть обязательно.
Регоператоры Алтайского края:
- Барнаульская зона — АО "Эко-Комплекс" (единая справочная: 8-800-700-64-87, диспетчер: 8 (3852) 504-534, сайт: eco-komplex22.ru, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 16).
- Славгородская зона — ООО "Позитив 88" (телефон: +7-923-776-3768, +7-923-728-9919, email: pozitiv88.88@bk.ru, г. Рубцовск, ул. Пролетарская, 396, сайт: позитив88.рф).
- Каменская зона — ООО "Линетт" (единая диспетчерская служба: 8-800-100-02-21, директор обособленного подразделения г. Камень-на-Оби Дёмин Геннадий Григорьевич 8-923-652-84-02, начальник договорного отдела Федоринина Ольга Николаевна 8-913-983-90-91, email: dogovors.linett2016@mail.ru, linett2016@mail.ru, г. Новосибирск, ул. Крылова, 36, офис 123-2, сайт: linett.ru).
- Бийская зона — ООО "Спецобслуживание — Центральное", (диспетчер: 8 (3854) 40-63-13, 8 (961) 987 60 63, сайт: spo-center.ru, г. Бийск, ул. Спичечный переулок, 5).
- Заринская зона — ООО "Спецобслуживание — Центральное", (диспетчер: 8 (3854) 40-63-13, 8 (961) 987 60 63, сайт: spo-center.ru, г. Бийск, ул. Спичечный переулок, 5).
- Алейская зона — ООО "Спецобслуживание — Центральное", (диспетчер: 8 (3854) 40-63-13, 8 (961) 987 60 63, сайт: spo-center.ru, г. Бийск, ул. Спичечный переулок, 5).
- Рубцовская зона — ООО "ВторГеоРесурс" (единая диспетчерская служба: 8-800-200-69-46, г. Рубцовск, пр. Ленина, д. 60, кабинет 10, сайт: vtorgeo.com).
Как будет организован вывоз мусора
Прежде всего отметим, что по закону все регоператоры должны приступить к работе не позднее 1 января 2019 года. Барнаульский и Бийский начали работу ещё в прошлом году. Но сначала система заработает в тех населенных пунктах, где и раньше мусор вывозили централизованно.
Например, жители Барнаула, Бийска и других городов могут даже не заметить перемен (кроме платы). Но есть в Алтайском крае села, где вообще никто и никогда мусор не вывозил. Вот там сначала придется установить мусорные контейнеры (обязанность местных властей), составить схему транспортировки, оформить всё документально. Сколько на это потребуется времени, никто прогнозировать не берется.
Помните, что теперь по закону гражданам запрещено самостоятельно сдавать мусор на полигоны, а уж выбрасывать его на природе или на несанкционированные свалки и вовсе давно запрещено.
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