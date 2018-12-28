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Из Ирака в РФ 30 декабря доставят 30 детей россиян. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова.
"Три ребенка из Чечни, по одному из Москвы, Пензы, а 24 из Дагестана", — уточнил чеченский лидер. Он добавил, что возвращение детей — это итог работы, проделанной в течение года по поручению главы РФ Владимира Путина. Кадыров отметил, что деталей подготовки вывоза детей не сообщалось, так как "любое слово, любой неосторожный шаг могли повредить делу".
В мае Кадыров отмечал, что одной из проблем при спасении вывезенных в Ирак детей является установление их личности и поиск родных. По его словам, данный вопрос можно решить при помощи ДНК-теста. Кадыров поручил провести анализы вероятных родственников детей, вывезенных в Ирак.
Возвращение российских детей и женщин из конфликтных зон на Ближнем Востоке началось в августе прошлого года. Тогда Кадыров опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, в котором сообщалось о российских детях, чьи родители, примкнувшие к "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещена в РФ), вывезли их из страны.
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