Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жители Алтайского края могут радоваться — резкое потепление придет в регион в самый канун Нового года, следует из прогноза, опубликованного синоптиками.
Согласно информации алтайского ЦГМС, заметно температура воздуха поднимется 30 декабря.
Днем в воскресенье в регионе ожидается без осадков, -5...-10 градусов, местами в восточных районах до -15 градусов.
В Барнауле в этот день будет -11...-13 градусов.
А в последний день уходящего года в нашем регионе температуры составят -4...-9 градусов, местами в западных районах до -14 градусов. В Барнауле 31 декабря будет -4...-6 градусов.
При этом на большей части территории края будет снег, местами метель, на дорогах гололедица. Осадки прогнозируют и в Барнауле.
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