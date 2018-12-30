31 декабря — пожалуй, самый загруженный день для всех домохозяек страны. Нужно настрогать несколько тазиков салатов, перемыть все фрукты и овощи, натереть столовые приборы и посуду, украсить обеденную зону. Стоп, ещё же в магазин за горошком бежать. Но ведь много чего можно сделать заранее. Рассказываем, что именно.
Прежде всего, проверьте список купленных продуктов и докупите недостающее. Подготовьте всю посуду, скатерти, полотенца.
Что можно приготовить за день до Нового года:
- Холодец, заливные блюда. Их даже рекомендуется готовить заранее, чтобы они успели застыть.
- Сварить язык. В холодильнике с ним ничего не будет и за день, и за два дня до застолья.
- Пельмени. Ну тут даже объяснять нечего: морозилка всё стерпит.
- Отварить овощи.
- Нарезать салаты. Да, ту же колбасу можно смело строгать заранее. Главное, не добавляйте майонез или любую другую заправку и не режьте замороженные продукты.
- "Корейские" салаты, закуску. На пропитку требуется время, поэтому не бойтесь, что прокиснет.
- Рулеты из печени и курицы, но только если рулет будет подаваться холодным.
- Торты, печенье, десерты.
- Слоеные салаты. Им часто требуется время на пропитку.
- Компот, морс.
- Помойте фрукты и овощи.
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