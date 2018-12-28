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Житель Барнаула осужден за два особо тяжких преступления — мужчина признан виновным в обезображивании лица своей дочери и убийстве женщины.
"Как установлено в судебном заседании, незадолго до убийства осужденный совершил другое особо тяжкое преступление — причинил тяжкий вред здоровью собственной дочери, обезобразив ей лицо ножевыми ранениями, за что также был осужден судом к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, однако до вынесения судом приговора совершил убийство", — указывают в краевой прокуратуре.
Следствие выяснило, что в июне этого года осужденный обнаружил в зарослях кустарника в переулке Революционном заброшенный металлический киоск, который приспособил для употребления спиртных напитков со своими знакомыми. Здесь он периодически ночевал.
"В один из дней августа 2018 года между осужденным и его знакомой произошел конфликт, в результате он нанес ей ножевое ранение, от которого потерпевшая скончалась. Осужденный предложил другой знакомой вынести труп из киоска, однако получил отказ, после чего самостоятельно вынес труп и оставил его около мусорных баков, расположенных неподалеку", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Оба преступления горожанин совершил, будучи пьяным. В итоге суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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