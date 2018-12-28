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Роскачество назвало лучшие марки российской красной икры

, ИА "Амител"
Исследование показало, что высокая цена — не гарантия наивысшего качества

Фото: blog.tui.ru

Эксперты Роскачества изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 рублей за 100 граммов. Исследователи проверили их на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет и определили десяток марок с наивысшим количеством баллов, пишет РБК.

На первых трех местах с результатом пять баллов расположились икра кеты "Тунайча", икра горбуши Globus и икра нерки "Очень" в ценовом диапазоне от 328 до 408 рублей. В десятку лучших также были включены "СРК", "Сделано в море", "Русский рыбный мир", ARO, "Тунгуттун", Oyster, "Русское море".

Одним из главных итогов исследования в ведомстве назвали тот факт, что во всех банках действительно была настоящая икра без красителей. Однако в случаях с икрой, выпускаемой под брендами "Камчатское море" и "Красное золото", эксперты обнаружили подмену вида рыбы, целью чего могло быть удешевление стоимости продукта. В маркировке икры "Камчатское море" была заявлена нерка, но в банке присутствовала дешевая горбуша. Также данная рыба находилась в банке с икрой радужной форели "Красное золото".

Кроме этого, в Роскачестве подчеркнули, что высокая цена не является гарантией качества. Самые дорогие бренды — "Корсаков 1853", "Курильская" и "Меридиан" — в результате в десятку лучших не попали. В ведомстве отметили, что изначально взяли за нижнюю планку цифру 230, а цена ниже 200 рублей за 100 граммов "априори говорит о том, что с икрой не все в порядке".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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