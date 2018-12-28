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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Советского Союза по хоккею Евгений Зимин умер в возрасте 71 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу московского "Спартака".
Данных о причинах смерти хоккеиста нет.
"Любимец спартаковских болельщиков, который всю свою жизнь проповедовал простую истину: хоккей — это прежде всего игра. Он умел в этой игре все. Маэстро хоккея. Нам очень горько и больно", — цитирует агентство сообщение клуба.
Отмечается, что за красно-белых Зимин выступал с 1965 по 1974 год.
Кроме этого, хоккеист играл за московские "Локомотив" и "Крылья Советов", а также за клуб СКА МВО. В составе "Спартака" он стал двукратным чемпионом СССР, двукратным обладателем кубка СССР. В составе сборной Советского Союза становился победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, трехкратным чемпионом мира. Также он участвовал в Суперсерии СССР — Канада 1972 года и забил первую шайбу в данном противостоянии.
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