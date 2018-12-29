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Мороз, уходи: воздух в Алтайском крае 29 декабря прогреется до -12 градусов

, ИА "Амител"
Потепление после сильных холодов понемногу набирает обороты

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Предновогодние морозы постепенно покидают Алтайский край — днем 29 декабря в регионе местами потеплеет до -12 градусов.

Согласно информации алтайского ЦГМС, в субботу будет без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -18...-23 градуса, местами в западных районах до -12 градусов.

Ветер будет восточный, 2-7 метров в секунду.

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В Барнауле также будет без осадков, на дорогах гололедица. Дневные температуры составят -19...-21 градус. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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