В Госдуме предложили отменить уголовную ответственность за самооборону

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Первый зампред руководителя Госдумы Иван Сухарев подготовил законопроект (есть в распоряжении RT) об отмене уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны.
По словам парламентария, принятие данного проекта будет способствовать большей защищённости граждан и их уверенности в том, что любые действия, направленные на защиту самого себя и своей семьи, будут законными и правомерными.
"Следует помнить, что главная цель "необходимой обороны" — это предупреждение общественно опасного деяния и защита интересов обороняющегося лица, а причинение посягающему на жизнь и здоровье вреда в процессе её осуществления носит вынужденный характер. Право на необходимую оборону вытекает из естественного, присущего человеку от рождения права на жизнь, личную неприкосновенность и неприкосновенность своего имущества", — отметил депутат в беседе с RT.
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