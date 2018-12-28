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Актер и режиссер из США Фрэнк Адонис умен на 84-м году жизни в Лас-Вегасе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на TMZ.
По словам супруги актера Дениз, несколько лет назад у Адониса развилось заболевание почек. Последние девять дней артист находился в больнице, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Мы будем по нему скучать. Он был потрясающим отцом и прекрасным мужем. Он помогал всем своим друзьям. Великий писатель, режиссер, актер и мой лучший друг", — цитирует издание слова жены Адониса.
Актер снялся в нескольких десятках картин, включая такие известные фильмы, как "Славные парни", "Бешеный бык", "Эйс Вентура: розыск домашних животных", а также в сериале "Клан Сопрано".
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