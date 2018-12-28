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Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова посоветовала женщинам разводить огороды, чтобы покормить детей, а позднее извинилась за свои слова. Об этом пишет РИА Новости.
Дискуссия о размере детских пособий развернулась в Twitter-аккаунте министра и продолжалась несколько дней. Местная жительница написала, что не хочет кормить ребенка "дешевой едой на пальмовом масле" из-за того, что пособие, по ее словам, составляет 50 рублей в месяц.
"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и так далее. Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" — заявила Антимонова.
Позднее чиновница извинилась перед участниками дискуссии, добавив, что допустила некорректное выражение, которое "выхватили из общего контекста и растиражировано". Она отметила, что поступившие предложения приняли в работу.
Антимонова заявила, что пригласила девушек, принимавших участие в дискуссии о пособиях, в рабочую группу по совершенствованию мер соцподдержки, однако реакции не последовало.
Агентство добавляет, что из декларации, размещенной на сайте регионального правительства, следует, что доход Антимоновой за прошлый год составил 1,528 миллиона рублей. Ее супруг заработал 1,556 миллиона рублей. У них есть земельный участок площадью 968 "квадратов", жилой дом (422,5 квадратов) и баня (149,5). Кроме этого, муж министра обладает легковушкой Subaru Outback.
Комментарии
И что? Да, огород хорошаяподмога
А я её поддерживаю, где отец? Почему всё должно ложиться на бюджет? Нельзя приспособленцев повидать, пусть думают о своём бюджете, возможности вырастить ребёнка, а не только получать до этого удовольствия
Специально что ли таких на управление ставят?
Огород нужен любому здравомыслящему. Отраву из магазина нужно разбавлять натурпродуктами
И дети должны учиться пропитание добывать
Гнать таких министров,зажрались-пусть вкалывает уборщицей!!!(((