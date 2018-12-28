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Массовые отключения интернета и телефонной связи произошли в четверг, 27 декабря, в ряде американских штатов в связи с неполадками с сетью телекоммуникационной компании CenturyLink. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство Associated Press.
Подчеркивается, что клиенты CenturyLink во многих штатах — от Калифорнии до Нью-Йорка — стали испытывать проблемы со связью с утра 27 декабря. По данным агентства, отключения затронули в основном жителей западных штатов.
Компания в Twitter-аккаунте подтвердила, что в сети CenturyLink наблюдаются множественные перебои связи. "Инженеры и технические специалисты CenturyLink работают над устранением проблемы", — говорилось в сообщении. При этом в компании не уточнили, что привело к массовым отключениям и сколько клиентов провайдера столкнулись с этой проблемой.
Подчеркивается, что неполадки затронули не только обычных пользователей, но и некоторые правительственные ведомства, включая департамент образования штата Айдахо, где отключилась телефонная связь. В одном из медцентров в Колорадо врачи не могут получить доступ к электронным медзаписям пациентов, а в штате Монтана клиенты ряда банков испытывают трудности со снятием наличных средств через банкоматы.
По данным агентства, представитель американской Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсел заявила, что проблемы со связью у клиентов CenturyLink наблюдаются "по всей стране", отметив, что ведомство должно провести расследование на этот счет.
Компания CenturyLink является одной из самых крупных телекоммуникационных компаний Соединенных Штатов, которая предоставляет широкий спектр услуг связи. Компания обслуживает клиентов в 37 штатах Америки.
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