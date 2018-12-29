Фото: avito.ru
Элитную четырехкомнатную квартиру площадью 133 квадратных метра продают в центре Барнаула за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в кирпичном доме на улице Никитина. Планировка: совмещенная с гостиной кухня, три комнаты, большая ванная, сауна, две гардеробные и балкон.
Высота потолков в квартире составляет 3,2 метра.
"Автономное отопление, в квартире свой газовый котел, вследствие чего маленькие коммунальные расходы. В цену квартиры включены парковочные места 17 и 25 квадратных метров на праве собственности на подземной парковке дома", — добавляет автор объявления.
Территория дома – закрытая, имеется свой внутренний двор.
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