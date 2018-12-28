Фото: пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ
Крым возвел заграждение на российско-украинской границе, чтобы защитить местное население от "сумасшедших выходок" властей Киева и предупредить возможные провокации. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.
"Даже если эти провокации не будут исходить от власти, то это могут сделать неадекватные радикалы", — отметил чиновник.
Он добавил, что заграждение значительно повысит уровень безопасности полуострова.
Аналогичную точку зрения высказал депутат Думы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, забор является вынужденной и оправданной мерой с учетом "уровня агрессии и провокаций", исходящих от украинских властей.
Депутат уверен, что заграждение защитит мирную и спокойную жизнь местных жителей и не допустит проникновения в регион диверсантов, радикалов и контрабандистов.
Заграждение протяженностью 60 километров на границе закончили строить 28 декабря.Сооружение оснащено сотнями датчиков разного типа действия, включая вибрационные, передающие сигнал тревоги при подходе нарушителя к границе, и радиолучевые датчики, которые активируют видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи трансляции.
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