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Российский и турецкий Владимир Путин и Реджеп Эрдоган лидеры могут встретиться в первой половине 2019 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет "Российская газета".
"Сначала поговорят министры, потом уже будет понятна целесообразность и необходимость встречи на высшем уровне", — объяснил он.
Российско-турецкие контакты пройдут в воскресенье, 29 декабря, в формате два на два. По словам Пескова, для того, чтобы внести полную ясность и синхронизировать действия и понимание по развитию ситуации в Сирии.
Путин не будут участвовать во встрече с главами Минобороны и МИД Турции. В переговорах будут принимать участие помощники лидеров.
На вопрос, одобряют ли в Москве контроль Дамаска над курдскими районами Сирии, Песков ответил: "Конечно. Безусловно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки... Тенденция к расширению зоны контроля правительственных сил — безусловно, позитивная".
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