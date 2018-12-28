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Басманный суд Москвы в пятницу, 28 декабря, приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко по делу о контрабанде элитного алкоголя. Об этом пишет РИА Новости.
При этом суд не учел, что подсудимые работали в составе организованной группы. Обвинение смягчено на статью о контрабанде в составе группы лиц по предварительному сговору.
"Признать Михальченко виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет семи месяцев лишения свободы, Коревскому по совокупности назначить пять лет колонии общего режима. Признать Мищенко виновным и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно", — цитирует агентство решение судьи Елены Ленской.
По недавно принятому закону суд зачел фигурантам день в СИЗО за 1,5 дня в колонии.
Обвинение просило назначить бизнесмену Михальценко десять лет колонии строгого режима, его заместителю Борису Коревскому — девять лет, а предпринимателю Алексею Мищенко — семь. В результате Мищенко признали лишь пособником, поэтому он получил условный срок.
Следствие полагает, что Михальченко был организатором контрабанды дорогих вин и других элитных алкогольных напитков в 2015 году. Как заявил в суде следователь, продукция покупалась в магазинах ЕС, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в РФ в контейнерах под видом герметика.
Ущерб превысил 18 миллионов рублей, которые Михальченко, по своим словам, уже возместил.
Гендиректор "Форума" и его заместитель Коревский не признавали себя виновными и ждали приговора в СИЗО. Мищенко признал вину, однако лишь частично, отрицая участие в преступной группе. До решения суда он содержался под домашним арестом.
Дело уже рассматривалось по существу, однако суд решил вернуть его в прокуратуру для устранения нарушений, которые препятствуют вынесению приговора.
В ходе расследования данной контрабандной схемы вскрылось иное преступление, которое стало поводом для еще одного уголовного дела – о хищениях при строительстве одной из резиденций главы РФ Владимира Путина, в которые оказались замешаны компании Михальченко.
Также одна из компаний Михальченко "Балтстрой", крупный застройщик, фигурировала в уголовных делах о хищениях в Минкультуры при ряда различных культурных объектов, в том числе Новодевичьего монастыря в Москве.
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