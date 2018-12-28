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Лидерами кинопредпочтений граждан РФ стали в 2018 году военные фильмы, анимационные ленты и комедии, об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, приуроченного к Международному дню кино. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на итоги опроса.
Уточняется, что чаще всего россияне смотрели военные фильмы (27%), сказки и мультфильмы (26%) и комедии (25%). Военные картины предпочитают люди в возрасте от 45 лет и старше, сказки чаще смотрят 25-34-летние (40%), а комедии — молодежь (42% среди 18-24-летних). Подчеркивается, что число людей, часто смотрящих мультфильмы и комедии в 2018 году сократилась.
По данным опроса, в текущем году выросло число любителей детективов (22% в 2018 против 13 в 2017-м). Еще 16% опрошенных часто смотрят драмы (21% среди женщин), а 15% отдают предпочтение приключенческим фильмам о путешествиях и авантюристах. 10% россиян часто смотрят мелодрамы (16% среди женщин), столько же — триллеры и ужасы (37% среди 18-24-летних). Боевикам отдают предпочтение 9% опрошенных (15% среди мужчин).
В рейтинге любимых стран-производителей кино лидирует РФ: 83% респондентов отдают предпочтение отечественным фильмам. Затем расположились США (40%), Франция (15%), Британия (8%), а 6% россиян смотрят индийское кино.
Опрос проводился 25 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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